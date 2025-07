Piano di Sorrento. Marina di Cassano: da oggi in funzione bagni pubblici e docce Pulizia in corso di locali comunali e scalo di alaggio, rimosse diverse barche abbandonate

A Marina di Cassano, da oggi primo luglio, in funzione i bagni pubblici e le docce. I servizi sono attivi fino al prossimo 30 settembre, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 20.

Ad annunciarlo è l’Assessore con delega al Demanio, Antonella Arnese: "Si tratta di servizi importanti che, come Comune, offriamo per tutta l’estate. Ma questo è soltanto uno dei tanti passi fatti per migliorare, nel quotidiano, la nostra Marina di Cassano".

Nel dettaglio, l’assessore Arnese sottolinea: "Sul demanio, come amministrazione, continuiamo a impegnarci al meglio in piena sinergia con l’Ufficio. L’obiettivo è quello di migliorare, passo dopo passo, anche le condizioni del nostro borgo. Proprio per Marina di Cassano ritengo doveroso sottolineare progetti e interventi messi a punto e avviati di recente. Innanzitutto penso alle attività di manutenzione e pulizia dei locali comunali situati sul molo: è una piccola svolta che consente di migliorare indubbiamente le condizioni dell’area anche sotto il profilo estetico".

L’assessore Arnese aggiunge: "Sempre in questo senso aggiungo anche l’intervento che ha portato alla rimozione di alcune imbarcazioni che, da tempo, erano abbandonate e che addirittura, in certi casi, ostruivano la visuale di alcuni residenti. La pulizia del borgo, a 360 gradi, rappresenta una nostra priorità».

In tal senso, l’assessore Arnese sottolinea che «è in corso, sempre a Marina di Cassano, anche un’operazione di pulizia delle aree limitrofe allo scalo di alaggio, che sarà del tutto ripulito.

Si tratta di un passo necessario in termini di decoro ma anche di ripristino della sicurezza. L’intervento, che sta procedendo in queste ore, prevede ovviamente la rimozione del legname ammalorato. A pulizia terminata lo scalo di alaggio potrà finalmente essere utilizzato e non rappresentare più una fonte di potenziale pericolo a dispetto di qualche ricostruzione strumentale".

L’assessore conclude: "Voglio sentitamente ringraziare per la collaborazione e gli interventi l’ufficio demanio e l’ufficio ecologia che consentono di attuare questi progetti. Siamo fortemente consapevoli che c’è tanto lavoro da fare per poter proseguire nel percorso di rilancio di Marina di Cassano e dell’intero borgo anche in chiave turistica e demaniale.

I piccoli risultati ottenuti di recente sono soprattutto uno stimolo per andare avanti al meglio e rappresentano un segnale di attenzione per la comunità e, in particolare, anche per i residenti e le attività commerciali e imprenditoriali di Marina di Cassano".