Dieta mediterranea e fantasia: Prenditi cura di me, ecco coach Alfano Arriva da Eboli il terzo biologo nutrizionista del reality di Ottochannel tv

Tre squadre per una sfida, tre coach per la nutrizione per un percorso che punta a raggiungere un obiettivo completo di benessere, tra mente e corpo. Si chiama Emanuele Alfano, il terzo biologo nutrizionista, protagonista di “Prenditi Cura di Me”, il reality ideato da Massimiliano Gaudino, di Ottochannel Tv canale 16.

Tre coach per un reality

Il dottore Alfano viene da Eboli, alle porte del Cilento, cuore e patria della dieta Mediterranea. Il biologo nutrizionista completa le tre squadre della quinta edizione. Il dottore Alfano è pronto a portare la sua competenza e professionalità in un programma tv, che si annuncia dai grandi numeri .

“Sono contento ed emozionato di diventare parte di questa squadra – racconta il dottore Alfano -. Porterò la mia esperienza, conoscenza e, perchè no, quel pizzico di attenzione in più che mi piace mettere nel proporre piatti, ispirati alla cucina sana della dieta mediterranea, con un'attenzione in più per fantasia e bellezza”. E sui social, infatti, spopolano le ricette e preparazioni del biologo nutrizionista salernitano.

Pronto a trasformarvi

“Mi piace moltissimo l'idea di lavorare con altri professionisti della psicoterapia e fitness, per garantire davvero ai concorrenti, che diventeranno miei pazienti, un cambiamento radicale nello stile di vita. Lo faremo, insieme, con la preparazione di piatti bilanciati, sani, belli e nutrienti. Sono convinto che adottare una corretta alimentazione non debba costringere necessariamente a rinunciare al gusto. Si può mangiare sano coinvolgendo tutti i sensi, a partire da quello visivo, dai colori, proprio come ci suggerisce la dieta mediterranea. E' importante arricchire i nostri piatti di varietà, magari grazie agli ortaggi o alla frutta”. Il dottore Alfano proporrà piani nutrizionali ovviamente cuciti ad hoc sui concorrenti.

Evoluzione in armonia

“Mi impegnerò per aiutare i concorrenti nel loro personale processo di evoluzione e di cambiamento delle proprie abitudini – spiega Alfano -. Sono convinto che questo sia un programma dove la nostra figura, quella di nutrizionisti intesi come persone che aiutano nel cambiamento delle abitudini alimentari, possa davvero dimostrare l'importanza dei corretti stili alimentari”. E coach Alfano già propone le prime ricette, come quella dedicata al reality.

Ecco il mio piatto reality

“Se dovessi preparare un piatto dedicato a Prenditi Cura di me, penserei all'estate e alla nostra meravigliosa dieta mediterranea. Quindi una bella frisella con dei pomodorini gialli e rossi, con aggiunta di basilico e come fonte di proteine delle ottime alici, che sono un toccasana per il nostro cuore”.