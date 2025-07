Uncem: presentazione rapporto montagne Italia 2025 a Casola di Napoli I monti Lattari esempio di relazione con le zone urbane e costiere

Viene presentato a Casola di Napoli questa sera alle 19,45, in municipio, il rapporto montagne Italia 2025: un lavoro corposo e strutturato, che nasce nell'ambito del Progetto Italiae del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è attuato dall'Uncem per descrivere come si manifesta la contemporaneità nei territori di montagna. Il Rapporto sulla Montagna si può trovare qui: https://www.store.rubbettinoeditore.it/catalogo/rapporto-montagne-italia-2025/?highlight=montagne



La presentazione del rapporto, aperta al pubblico, vedrà la partecipazione, oltre che del presidente nazionale Uncem Marco Bussone e del presidente Uncem Campania Vincenzo Luciano, degli esponenti del territorio: Alfredo Rosalba, sindaco di Casola di Napoli, Francesco Somma, sindaco di Pimonte, Luigi Mansi, presidente della comunità Montana dei Monti Lattari, Antonio Marrazzo, segretario della comunità montana.



"Sarà un'occasione importante per avere un feedback oggettivo sul lavoro che stiamo conducendo sul nostro territorio - evidenzia il presidente Luciano - poter contare su analisi chiare, che approfondiscono le tematiche e raccolgono dati oggettivi è per noi fondamentale.

Dalle anticipazioni che abbiamo avuto, sappiamo che possiamo vantare alcune specificità qualificanti, e siamo anche pronti a fare tesoro di consigli per migliorare tutto ciò che va migliorato, con l'obiettivo unico di far crescere il territorio, i Comuni insieme".

"Fondamentale è per noi la dimensione di dialogo, tra Enti locali della stessa valle, e anche con le zone urbane e costiere", sottolineano i sindaci di Casola di Napoli e di Pimonte, che stanno anche lavorando sulla strategia di Green Community, con risorse stanziate dalla Regione Campania per le Comunità Montane.



"Il rapporto un documento approfondito e articolato - spiega il presidente nazionale Uncem, Marco Bussone - che presenta dati socioeconomici di tutti i territori montani del nostro Paese.

Per la prima volta, si entra nel dettaglio dei singoli territori, prendendo in considerazione ciascun comune che compone le aree analizzate: il risultato è una fotografia molto fedele della situazione delle aree montane italiane, che ci permette anche di sfatare alcuni miti frutto di un pensiero retorico, svincolato dall'analisi approfondita delle singole realtà, come quello della crisi delle nascite concentrata nei centri montani. Se leggiamo i dati del Rapporto, vedremo che non è così. Ci sono 100mila nuovi ingressi nelle zone montane negli ultimi anni. Un saldo migratorio positivo che fa fa ben sperare".



Il rapporto montagne è frutto di contributi di diversi esperti, tra i quali - oltre al Presidente Marco Bussone -, Giampiero Lupatelli, economista ed esperto di pianificazione territoriale e pianificazione strategica; Aldo Bonomi, sociologo, fondatore dele consorzio Aster, Nando Pagnoncelli, sondaggista, presidente di Ipsos Italia.