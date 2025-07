Codici Campania: class action per il blackout a San Giuseppe Vesuviano Azione legale per il risarcimento dei consumatori dopo l'ultimo disservizio

Sono stati giorni difficili quelli vissuti ad inizio mese da una parte consistente degli abitanti di San Giuseppe Vesuviano.

Il territorio comunale è stato colpito da un disservizio dovuto alla mancanza di energia elettrica. Il problema si è ripetuto anche in altri comuni, in particolare nel nolano, ma a San Giuseppe Vesuviano è stato caratterizzato dall’essere durato diversi giorni.

Un pesante blackout su cui l’associazione Codici Campania interviene con una class action per tutelare i consumatori danneggiati.

“Per ben quattro giorni - dichiara l’avvocato Giuseppe Ambrosio, legale di Codici Campania a cui è affidato il caso – i cittadini hanno dovuto fare i conti con l’assenza prolungata di corrente. In un periodo come questo, segnato da temperature particolarmente elevate, è facile immaginare il pesante disagio che hanno patito i residenti ed anche i rischi che hanno corso le fasce più a rischio della popolazione, dagli anziani ai malati, dalle donne incinte ai neonati. Il disservizio è iniziato il pomeriggio del 3 luglio. L’energia elettrica è mancata intorno alle 17 ed è tornata verso l’1 di notte. Il blackout si è ripetuto il giorno successivo, con la corrente che è saltata intorno alle 15 per poi tornare intorno all’1,30 di notte. La situazione è precipitata nel fine settimana. L’elettricità è mancata intorno alle 18,30 di sabato per tornare soltanto verso le 17 di domenica, poi è saltata di nuovo ed è stata definitivamente riattivata intorno alle 19.

Questo prolungato disservizio ha riguardato in particolare alcune aree del territorio comunale, tra cui via Casotti e parte di via Ammendola. Per queste due zone, a differenza di altre, non sono stati attivati generatori di emergenza o, quantomeno, non erano funzionanti.

Quanto accaduto è particolarmente grave. Abbiamo detto dei rischi della salute, considerando il caldo torrido e l’impossibilità di utilizzare condizionatori o ventilatori, ma non bisogna dimenticare altri aspetti della vita quotidiana, come il mancato funzionamento del frigorifero, con conseguente perdita di generi alimentari e magari anche dei medicinali conservati, e di altri elettrodomestici a cui ormai è complicato rinunciare, come lavatrici, tv e computer. Abbiamo deciso di avviare una class action nei confronti di Enel, l’ente di distribuzione dell’energia sul territorio, per chiedere il risarcimento danni dei consumatori colpiti dal blackout. Quanto accaduto non può essere archiviato come un banale inconveniente”.

I cittadini di San Giuseppe Vesuviano interessati dal blackout energetico possono contattare Codici Campania per partecipare alla class action telefonando al numero 0815297180 o scrivendo un’e-mail a codici.campania@codici.org.