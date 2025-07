Stadio Menti, il comune rilancia: progetti e sinergie non si fermano L'amarezza del sindaco di Castellammare di Stabia

"Dispiace constatare che il Governo Meloni non abbia voluto investire su Castellammare di Stabia, escludendo il progetto per lo stadio Romeo Menti dal bando ‘Sport e Periferie’.

Tuttavia, andremo avanti con le nostre forze, come già fatto lo scorso anno. Grazie a fondi comunali e al sostegno concreto della Regione Campania, che ha già stanziato 5 milioni di euro, e in sinergia con la Juve Stabia stiamo portando avanti un percorso di riqualificazione serio e ambizioso” - è quanto dichiara in una nota il sindaco Luigi Vicinanza, commentando l'esclusione del progetto dello stadio Romeo Menti nell’ambito del bando "Sport e Periferie" del Ministero dello Sport.

"Va precisato che lo stadio è già adeguato alla Serie B dalla scorsa stagione, grazie a un impegno diretto del Comune.

Con fondi comunali stiamo intervenendo ulteriormente sul sistema antincendio, sugli impianti termici e sugli uffici. Abbiamo ottenuto 500mila euro dalla Cassa Depositi e Prestiti per la riqualificazione del piazzale e 5 milioni di euro dalla Regione Campania per dare respiro a un progetto più ampio" – continua il primo cittadino.

"In questo percorso è fondamentale sottolineare la collaborazione piena e costruttiva con la società Juve Stabia. Proprio in questi giorni sono state presentate nuove proposte, che saranno discusse a breve in un clima di piena sinergia e con l’obiettivo comune di offrire alla città e ai tifosi uno stadio all’altezza: moderno e funzionale. Amministrazione e Juve Stabia stanno lavorando fianco a fianco nell’interesse del futuro sportivo della nostra Castellammare" - conclude Vicinanza.