Castellammare celebra "Un anno di mare restituito": il 5 agosto è festa grande Una data da celebrare, un traguardo da onorare

Una data da celebrare, un traguardo da onorare. Castellammare di Stabia si prepara a vivere un momento di grande significato collettivo: martedì 5 agosto 2025, la Villa Comunale ospiterà l’evento “Un anno di mare restituito”, una serata di festa e riflessione per celebrare il primo anniversario dalla storica restituzione della balneabilità lungo il litorale della Villa Comunale, un traguardo atteso da oltre cinquant’anni.

Appuntamento a partire dalle ore 18.30 in Villa Comunale per vivere tutti insieme una serata tra sport, street food, musica e spettacoli che segna il primo anniversario del ritorno alla balneabilità del litorale stabiese. Sarà un’occasione per condividere con la cittadinanza la gioia di un risultato che ha segnato una vera svolta, ambientale e turisica.

“Questo evento rappresenta molto più di una ricorrenza è la conferma di un percorso concreto che ha restituito ai cittadini la possibilità di vivere pienamente il proprio mare.

Dopo oltre cinquant’anni, Castellammare di Stabia grazie al lavoro di Regione Campania, Eic e Gori, è tornata a essere una città di mare, non solo per geografia ma soprattutto per fruibilità” - ha dichiarato il Sindaco Luigi Vicinanza.

“Oggi quella promessa, attesa per oltre 50 anni, si è trasformata in realtà quotidiana: la spiaggia è finalmente fruibile, gratuitamente, da tutti. Abbiamo restituito il mare a chi, per troppo tempo, non ha potuto permetterselo. E non solo: abbiamo garantito l’accesso anche a persone con disabilità, rendendo la spiaggia inclusiva e accogliente. Castellammare può finalmente vantare la più grande spiaggia libera del territorio, a disposizione di tutti. È una vittoria per l’intera comunità e un punto di partenza per costruire una nuova visione urbana e turistica” - continua il primo cittadino.

La serata del 5 agosto offrirà a tutti – giovani, famiglie, turisti – la possibilità di vivere la città in modo nuovo. Saranno organizzati tornei gratuiti di beach volley, sand basket e ping pong lungo il litorale, mentre lo street food animerà la passeggiata dei Cento Passi con sapori locali e specialità per tutti i gusti. Inoltre, lungo la Villa Comunale saranno allestiti spettacoli di artisti di strada. Inoltre, sarà presente anche uno stand informativo di Plastic Free, dove i volontari dell’associazione porteranno avanti una campagna di sensibilizzazione ambientale. Il cuore della festa sarà nei pressi della Cassa Armonica, dove si potrà ballare insieme fino a sera, con musica e intrattenimento pensati per unire generazioni diverse nel segno della rinascita.

Plastic Free. L’evento del 5 agosto, inoltre, sarà preceduto da un appuntamento di grande valore civico. Domenica 3 agosto, a partire dalle ore 19.00, tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla pulizia straordinaria dell’arenile, organizzata dall’associazione Plastic Free con il patrocinio del Comune. Il punto di ritrovo è fissato presso la Villa Comunale, all’altezza della Fontana del Vogatore. Un gesto concreto di cura e rispetto verso il bene comune, che conferma l’importanza della partecipazione attiva nella tutela dell’ambiente.