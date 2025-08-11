Sicurezza antisismica, lavori al plesso Trincone a Pozzuoli Strutture scolastiche da demolire, rigenerare e mettere quindi in sicurezza antisismica

Mario Pepe

Strutture scolastiche da demolire, rigenerare e mettere quindi in sicurezza antisismica. È il caso del plesso di Primaria e d’infanzia, “Alfonso Trincone” dell’istituto comprensivo 1 Marconi Diano alla seconda Traversa Coste d’Agnano al Rione Solfatara, e interessato da opere di demolizione e ricostruzione, per un importo complessivo del quadro economico, di 2 milioni e 200mila euro circa, nel contesto degli “Interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici scolastici del comune di Pozzuoli ricompresi nel Primo Programma del Decreto Legge 11 giugno 2024 n.76”, a cura del Commissario Straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei.

Il plesso scolastico Trincone, infatti, è ubicato in una posizione particolarmente vulnerabile, nelle vicinanze come si evince del famoso vulcano. Il fabbricato esistente è realizzato con struttura portante intelaiata e si sviluppa su due piani fuori terra, più uno seminterrato.

Allo stato attuale, l’edificio risulta non utilizzato in quanto a seguito dei recenti eventi sismici e bradisismici, posto che dalle verifiche di vulnerabilità sismica su di esso, si è ravvisata la carenza della sicurezza strutturale dell’immobile e la necessità di importanti interventi sulla struttura.