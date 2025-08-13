Bacoli: dieci milioni per rafforzare i costoni sul mare Affidati finalmente i lavori per la messa in sicurezza sul mare

Mario Pepe

Gli eventi tellurici insistenti e purtroppo ancora in corso nei Campi Flegrei, hanno avuto conseguenze pure sulle dorsali di rilievi rocciosi.

Ecco che è arrivata l’ordinanza ‘ad hoc’, per complessivi 10 milioni di euro da impegnare, nel caso di Bacoli e sono stati finalmente affidati i lavori per la messa in sicurezza dei costoni sul mare. A darne notizia, è il sindaco Josi Della Ragione: «Stiamo parlando di una grande conquista per tutti noi. Per un importo di dieci milioni. Uno dei cantieri pubblici più costosi nella storia del nostro comune. Così affrontiamo e preveniamo i danni causato dal bradisismo.

Al via la progettazione esecutiva. Subito dopo, i cantieri. Partiremo dal costone di Cento Camerelle, tra la Marina Grande di Bacoli ed il Poggio. Tra i luoghi più iconici e più delicati della nostra città. Verrà così dato seguito ad un lavoro che avviammo in Comune anni fa». E intanto, aggiunge il primo cittadino, continuano gli studi sull’intera costa bacolese e flegrea. «Un impregno preso, sottolinea, e che adesso si sta mantenendo.

A breve arriveranno anche altri importanti finanziamenti. Per un territorio sempre più sicuro. Voglio ringraziare il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, che aveva assicurato un’accelerazione ed una maggiore attenzione sulla problematica, ed il Commissario Straordinario per l’emergenza bradisismo nei Campi Flegrei, Fulvio Maria Soccodato, che ha nuovamente dimostrato concreta operatività. Perché quando si lavora tutti uniti, allora i risultati arrivano prima».