Dieci comuni coinvolti, 14 discipline: via alle Olimpiadi dei Monti Lattari Coinvolti più di mille giovani atleti del territorio

di Mario Pepe

Dieci comuni coinvolti, 14 discipline sportive e più di 1000 giovani atleti del territorio pronti a sfidarsi per le medaglie. Sono i numeri della terza edizione delle Olimpiadi dei Monti Lattari, evento promosso dal Comune di Pimonte, finanziato dalla Regione Campania grazie all’impegno del consigliere Luigi Cirillo e patrocinato dal Coni regionale della Campania. Due mesi all’insegna dei valori dello sport e della collaborazione tra istituzioni, restituendo spazio alla convivialità e alla costruzione di legami positivi e duraturi.

La conferenza di presentazione dell’evento (che prenderà ufficialmente il via domenica con le prime gare di beach volley a Castellammare) si svolgerà domani alle 20 a Pimonte nel piazzale San Michele. Ad aprire la serata saranno il sindaco Francesco Somma e il consigliere delegato Vincenzo Aiello, prevista anche la presenza dei sindaci di Agerola, Tommaso Naclerio; Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza; Pompei, Carmine Lo Sapio; Casola di Napoli, Alfredo Rosalba; Gragnano, Nello D’Auria; Lettere, Anna Amendola; Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale; Santa Maria la Carità, Giosuè D’Amora, e Vico Equense, Giuseppe Aiello. Interverrà anche il consigliere regionale Luigi Cirillo. «Si tratta di un progetto ideato e promosso dal nostro ente - afferma il sindaco di Pimonte, Francesco Somma - con l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento di crescita, aggregazione e partecipazione».

A trionfare nelle prime due edizioni è stata Agerola, prima nel medagliere sia nel 2023 che nel 2024. Saranno 14 le discipline previste in questi due mesi di gare, che si concluderanno il 16 novembre con la maratona a Pompei: basket, beach volley, bocce, braccio di ferro, corsa in bici, corsa 100 metri, freccette, maratona, pallavolo, sthenathlon, tennistavolo, tennis, tiro alla fune e tiro con l’arco.