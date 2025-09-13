Striano, dalla Regione ok al finanziamento per l'istituto "D'Avino" Stanziati 7,4 milioni di euro: "Mai nella storia della città un simile investimento"

La Regione Campania, nell’ambito del programma “Scuola Viva in Cantiere”, ha dichiarato finanziabile per un importo di quasi 7 milioni e mezzo di euro la realizzazione ex novo dell’edificio scolastico dell’Istituto Comprensivo A. D’Avino in via Farricella I° a Striano.

L’intervento consentirà la costruzione di una scuola moderna, sicura e funzionale, dotata di palestra, refettorio e laboratori, con la conseguente dismissione del vecchio plesso sprovvisto di questi servizi.

«È il finanziamento unico più alto della storia di Striano – dichiara il sindaco Giulio Gerli – un risultato che premia il lavoro costante e di squadra dell’Amministrazione. Abbiamo perseguito questo obiettivo con determinazione, convinti che l’investimento nella scuola sia un investimento sul futuro della nostra comunità».

Soddisfazione è stata espressa anche dalla vicesindaca e assessora all’Istruzione Olimpia Ferrara, che ha seguito da vicino ogni passaggio tecnico e amministrativo: «Abbiamo lavorato con impegno per arrivare a questo risultato. Dopo l'abbattimento di piazza D'Anna, la nuova scuola rappresenterà un ambiente più adeguato e sicuro per i nostri alunni, uno spazio che potrà rispondere meglio alle esigenze educative e didattiche delle nuove generazioni».

Con questo intervento, Striano compie un passo concreto verso il miglioramento della propria offerta scolastica e dei servizi alle famiglie, in linea con il programma dell’attuale amministrazione comunale, che vinse le elezioni comunali lo scorso anno.