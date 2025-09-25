Torre del Greco: arriva la staffetta dei diritti Luigi Bellocchio Iniziativa giunta alla nona edizione. Ecco di cosa si tratta

Mario Pepe

La città del corallo, per il secondo anno consecutivo, ospiterà una tappa della “Staffetta dei diritti Luigi Bellocchio” iniziativa giunta alla nona edizione promossa dal laboratorio regionale “Città dei bambini e delle bambine” di San Giorgio a Cremano.

Torre del Greco ospiterà la staffetta lunedì 20 ottobre: «Siamo orgogliosi di ripetere questa esperienza dopo i buoni riscontri dello scorso anno. Ringraziamo il laboratorio regionale e il suo responsabile, Francesco Langella - ha detto l’assessora Mariateresa Sorrentino - per l’attenzione che ripone ai diritti, specie a quelli dei soggetti più piccoli e indifesi. In un periodo nel quale le guerre imperversano, è ancora più importante porre l’accento sulle necessità dei più piccoli e sul fatto che occorre costruire ponti e non muri, e farlo insieme è ancora più significativo».

La staffetta partirà da San Giorgio a Cremano e attraverserà 24 territori della Campania fino a comporre, al termine, per il giorno 20 novembre, 36esimo anniversario della convenzione Onu dei diritti dei bambini e degli adolescenti, un grande mazzo di chiavi, frutto delle creazioni dei bambini delle scuole, simbolo di città e di società che sanno aprirsi, accogliere e costruire futuro.