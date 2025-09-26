Torre del Greco: ampliato il servizio di trasporto scolastico L'annuncio del sindaco Luigi Mennella

Mario Pepe

Ancora più linee e dunque maggiori possibilità di accontentare gli utenti che temporaneamente sono rimasti fuori dall’elenco degli ammessi: nuova svolta per il trasporto scolastico, destinato a partire lunedì con le prime ventitré linee (17 delle quali per le scuole dell’infanzia e per le primarie, le altre sei destinate alle secondarie) e un numero di alunni già ammessi (oltre 700) che rappresenta un autentico record in termini di beneficiari da quando il Comune di Torre del Greco gestisce il servizio.

È la volontà politica espressa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dalla sua giunta che ha approvato una variazione di bilancio attraverso la quale sono stati stanziati ulteriori 200mila euro per venire incontro alle esigenze di coloro i quali, pur in regola con le procedure previste dall’avviso pubblico redatto lo scorso mese di luglio, non avevano trovato posto a causa del numero mai così elevato di richieste. La delibera, firmata dall’assessora Anna Fiore, recepisce la richiesta arrivata dall’assessora alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e dal dirigente Gaetano Camarda.

La cifra stanziata coprirà in parte il trimestre relativo al 2025 (ottobre-dicembre) e il restante periodo dell’anno scolastico del 2026 (gennaio-giugno): «Le richieste giunte in maniera tanto copiosa - sottolinea il sindaco Mennella - sono la testimonianza dell’eccellente lavoro svolto negli ultimi tempi, lavoro che ha portato la cittadinanza ad apprezzare il servizio di trasporto scolastico, specie i tempi relativi avvio dello stesso. Un riscontro che ha superato anche le più rosee aspettative relative ad un appalto già in essere e della durata complessiva di sei anni.

L’indirizzo politico dell’amministrazione è chiaro: provare a garantire ad un numero sempre più elevato pari diritti di trattamento e medesime opportunità».