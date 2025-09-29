"La fine del conflitto passa attraverso le mani dei bambini" San Giorgio a Cremano: "Il disegno più lungo per la pace"

"Il disegno più lungo per la pace” è la nuova importante iniziativa a sostegno del popolo palestinese che si terrà martedì 30 settembre e lunedì 6 ottobre nel Parco Letterario di Villa Falanga a San Giorgio a Cremano.

Due gli appuntamenti a calendario per poter permettere alle tantissime classi di scuola dell’infanzia sangiorgesi che hanno deciso di supportare l’iniziativa di poter partecipare.

Ai bambini di Gaza sono dedicati gli appuntamenti artistici che vedranno coinvolti tantissimi bambini – e le loro entusiaste insegnanti - che creeranno un enorme, lunghissimo disegno per esprimere solidarietà, vicinanza e sostegno ai loro amici mediorientali.

I bambini di tante scuole del comune vesuviano parteciperanno all’iniziativa promossa dall’Associazione La Bottega delle Parole, l’accademia BlueArt - la prima scuola d’arte alle falde del Vesuvio - e l’Associazione di volontariato Hermana Tierra che segue comunità di famiglie nel lontano Guatemala.

Per i loro coetanei arabi, a partire dalle ore 10, i bambini di San Giorgio a Cremano potranno esprimere la propria creatività e il Parco Letterario di Villa Falanga, già sede de La città dei bambini e delle bambine, diventerà una gigantesca tela d’artista.

Dopo la lettura di albi dedicati alla pace, alla fratellanza e al ripudio della guerra, verrà srotolato un enorme rotolo di carta sul quale i piccoli artisti potranno disegnare, pasticciare, colorare quanto e come desiderano. Buoni propositi e pensieri positivi guideranno l’attività artistica!

“Parlare di pace oggi é un dovere. Insegnare ai più piccoli l’inutilità della guerra é un imperativo morale per provare a costruire un mondo migliore. Lo faremo nell’unico modo che riteniamo prezioso: affidandoci alla lettura, ad un albo che oggi per noi rappresenta un manifesto e all’arte che genera bellezza, l’unica in grado di salvarci davvero” dichiara Miryam Gison dell’Associazione La Bottega delle parole.