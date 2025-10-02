Caivano: primo memorial di calcio a 5 Nicola Barbato "Vittima del dovere, medaglia d'oro al valor civile"

"Domani pomeriggio, presso il centro sportivo “Pino Daniele” di Caivano, saremo presenti alla giornata inaugurale del “I° memorial Nicola Barbato”, torneo amatoriale di calcio a 5 dedicato alla memoria del Sovrintendente della Polizia di Stato Nicola Barbato, vittima del dovere, Medaglia d’Oro al valor civile".

Ad annunciarlo in una nota è la questura di Napoli

Il memorial, organizzato dalla questura di Napoli e dal Gruppo Sportivo Fiamme Oro, avrà inizio alle ore 16.00 e si svolgerà alla presenza delle autorità istituzionali locali e dei familiari di Nicola Barbato.