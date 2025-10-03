Refezione scolastica a Torre del Greco: da lunedì via alle iscrizioni L'annuncio da parte dell'assessore Mariateresa Sorrentino

Da lunedì 6 e fino a giovedì 16 ottobre sono attive le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico in corso. È quanto contenuto nell’apposito avviso pubblicato dal settore pubblica istruzione sul sito del Comune a firma dell’assessore Mariateresa Sorrentino e del dirigente Gaetano Camarda, nel quale viene evidenziato come “le domande di iscrizione vanno presentate attraverso la piattaforma telematica Portale Genitori”.

In particolare: “Per gli utenti che risultano già registrati sulla piattaforma (avendo effettuato l’iscrizione negli anni precedenti) è sufficiente accedere alla propria pagina personale del portale (collegandosi all’indirizzo web https://www1.itcloudweb.com/torredelgrecoportalegen). Una volta nella propria pagina, per procedere con il rinnovo dell’iscrizione basterà verificare le informazioni già riportate e, se necessario, modificarle e/o integrarle”.

“Per gli utenti che devono registrarsi per la prima volta è necessario effettuare l’accesso esclusivamente attraverso Spid o Cie del genitore/tutore che intende presentare l’istanza. Per chiedere l’iscrizione al servizio dovranno essere compilati tutti i campi obbligatori del modulo on line”.

Sempre nell’avviso viene specificato che “il termine di chiusura delle iscrizioni è perentorio e che, pertanto, decorsa la data del 16 ottobre non sarà possibile iscriversi alla refezione scolastica 2025/2026 fino a diverso avviso”. Sono indicate, inoltre, le procedure in caso di diete speciali e le avvertenze legate all’applicazione di una tariffa scontata in presenza di Isee inferiore a 10.633 euro, oltre alle modalità di pagamento e di prenotazione dei pasti.

Il servizio, che sarà ancora una volta garantita dalla ditta Sagifi, sarà attivato - come viene evidenziato nel documento pubblico, salvo forza maggiore - mercoledì 22 ottobre. «Anche quest'anno – spiega l’assessore Mariateresa Sorrentino – prosegue l’impegno dell’amministrazione per cercare di attivare in tempo utile ed in modo efficiente i servizi alle scuole».