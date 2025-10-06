Bacoli: focus sulla microzonazione sismica con Italo Giulivo

L’importanza della microzonazione sismica, di avere una pianificazione strategica, strutture pensate per la gestione delle criticità.
Sono i punti trattati dal direttore generale della protezione civile della regione Campania, Italo Giulivo nell’ambito del convegno organizzato dal dipartimento nazionale di protezione civile su "Piano
straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico" che si è svolto oggi a Bacoli, nella sala ostrichina della casina vanvitelliana.
Al convegno sono intervenuti anche il capo del dipartimento nazionale, Fabio Ciciliano, la direttrice dell’osservatorio vesuviano, Lucia Pappalardo, il commissario soccodato, il presidente del consorzio Reluis, Mauro Dolce, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni e il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione.