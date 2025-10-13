Città Metropolitana di Napoli: domani la consegna della palestra al Liceo Severi Rinnovata dopo un importante intervento di manutenzione straordinaria

Si terrà domani, martedì 14 ottobre, alle ore 17.00, la cerimonia di consegna, da parte della Città Metropolitana di Napoli, al Liceo Scientifico "Francesco Severi" di Castellammare di Stabia della palestra-tensostruttura completamente rinnovata dopo un importante intervento di manutenzione straordinaria.

A consegnare la struttura alla dirigente scolastica dell’Istituto sarà il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, alla presenza della Consigliera metropolitana delegata alla scuola competente per territorio, del Sindaco di Castellammare e delle allieve e degli allievi della scuola, accompagnati dalle loro famiglie.

Prevista la presenza anche di altri consiglieri metropolitani e di alcuni sindaci e amministratori del territorio. L’ingresso del plesso scolastico è situato in viale Libero d’Orsi, 5.

Al termine è previsto un sopralluogo sul Lungomare stabiese, all’altezza dell’ex palazzo del Fascio in corso Garibaldi, 76, anche in considerazione dei lavori alle scogliere in corso di realizzazione con fondi della Città metropolitana.