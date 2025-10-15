Gemellaggio tra Italia e Francia: brilla la città di Capri Un ponte culturale e umano tra due luoghi simbolo dell’eleganza, bellezza e accoglienza

E' stato ufficialmente siglato il gemellaggio tra la città di Capri e la località francese di Thonon-les-Bains, alla presenza dei Sindaci Paolo Falco (Capri) e Christophe Arminjon (Thonon-les-Bains).

All’incontro hanno preso parte anche l’Assessore al Turismo e Cultura Melania Esposito, il Consigliere delegato Alberto Santarpia, rappresentanti dell’imprenditoria caprese e una delegazione di studenti dell’Istituto Alberghiero “Axel Munthe”.

La cerimonia, che si è svolta nell’ambito del Festival Internazionale di Gastronomia “Toque en Chablis”, dedicato quest’anno all’Italia, ha sancito l’inizio di un percorso comune di collaborazione culturale, turistica, sportiva e formativa tra le due comunità.

Il gemellaggio punta a creare scambi tra scuole, imprese, associazioni culturali e giovanili, rafforzando il dialogo e l’amicizia tra i due territori.

Per celebrare questo importante momento, Luigi Louis Molino, editore, esperto di marketing e autore del video e della musica originale, insieme al team della Promediacom, ha realizzato un video emozionante e poetico che racconta il gemellaggio attraverso le immagini suggestive.

La prima parte è cantata in italiano, la seconda in francese, con la voce intensa e raffinata di Ako Mikany, creando un’esperienza che unisce arte, emozione e amicizia tra i popoli.

Diffuso ufficialmente sui canali istituzionali dei due Comuni, il video è diventato la colonna sonora simbolica del gemellaggio, trasmettendo i valori della cultura europea, della condivisione e della bellezza dei territori.

Nei titoli di coda appare il messaggio: “Aujourd’hui, ce ne sont pas les kilomètres qui nous séparent,

mais un même rêve qui nous unit : grandir ensemble. Capri et Thonon-les-Bains, une amitié qui dépasse toutes les distances.”

Il gemellaggio tra Capri e Thonon-les-Bains rappresenta un ponte culturale e umano tra due luoghi simbolo dell’eleganza, della bellezza e dell’accoglienza europea.

Due eccellenze unite da valori comuni: la cultura, la gastronomia, l’ospitalità e la tutela delle tradizioni locali. Questo legame tra le due città è un messaggio di amicizia, pace e cooperazione che parte dal cuore del Mediterraneo e arriva sulle rive del Lago di Ginevra.