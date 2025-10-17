Torre del Greco: ecco la staffetta dei diritti La manifestazione giunta alla nona edizione vede coinvolti altri 22 comuni

Mario Pepe

Per il secondo anno consecutivo, la città di Torre del Greco ospita una tappa della staffetta sui diritti “Luigi Bellocchio”, la manifestazione giunta alla nona edizione che vede coinvolti altri 22 comuni e viene realizzata in collaborazione con il laboratorio dei bambini e delle bambine di San Giorgio a Cremano.

L’iniziativa si propone di coinvolgere le istituzioni e gli allievi delle scuole in un’ampia discussione sulla convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che quest’anno compie 36 anni, con il proposito di sensibilizzare i ragazzi sui diritti sanciti dalla convenzione stessa e più in generale sulla pace.

La staffetta è partita da San Giorgio a Cremano e attraverserà i territori degli altri comuni aderenti: la tappa di Torre del Greco quest’anno è prevista per lunedì 20 ottobre quando, in presenza di una rappresentanza di tutti gli istituti comprensivi che hanno aderito, verranno accolti i simboli della manifestazione. Il tema scelto per il 2025 è “la chiave dei diritti e della pace”. “La chiave – afferma l’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino, che con il sindaco Luigi Mennella ha seguito le fasi relative alla staffetta per l’amministrazione comunale – rappresenta simbolicamente non un oggetto che chiude ma qualcosa che apre. La chiave apre strade, scuole, parchi, spazi di gioco. Apre i cuori delle persone, le mani che si tendono, i sogni dei bambini”.

La manifestazione di lunedì avrà come primo momento, alle 9, un concentramento nella zona di piazza Santa Croce, dove le autorità attenderanno la delegazione proveniente da Sant’Anastasia (che ha ospitato la tappa di venerdì 17). Un breve percorso pedonale, guidato dai ragazzi del comprensivo Sauro-Morelli con tamburi e sbandieratori, porterà i partecipanti al cinema Corallo, dove saranno in attesa le delegazioni di tutte le scuole aderenti, per dare inizio alla manifestazione attorno alle 9.30.