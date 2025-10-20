Gragnano, consiglio comunale: via libera a quattro delibere Crescita, pianificazione e coesione sociale della comunità

Mario Pepe

Quattro i punti principali all’ordine del giorno: l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale alla normativa regionale sulla rigenerazione urbana, la riapprovazione del progetto della nuova strada di collegamento tra via Perillo e via Staglie, l’istituzione del Garante per i Diritti delle Persone con Disabilità e il conferimento della cittadinanza onoraria all’ingegnere Massimo Menna, presidente del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP.

'Le delibere approvate il 17 ottobre raccontano una città che cresce in maniera equilibrata e solidale. - dichiara il Sindaco Nello D’Auria - Da un lato progetti infrastrutturali e urbanistici che guardano al futuro, dall’altro iniziative di valore umano e sociale che rafforzano il senso di comunità. È la visione di una Gragnano che costruisce il proprio domani senza lasciare indietro nessuno. Con queste decisioni, - conclude D’Auria - l’Amministrazione comunale prosegue nel suo percorso di sviluppo urbano, sostenibilità e inclusione sociale, confermando una visione di città moderna, attenta ai bisogni delle persone e orientata alla valorizzazione del proprio patrimonio umano e territoriale.”