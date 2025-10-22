"Contro infiltrazioni e camorra, Castellammare non si piega" I gruppi di maggiorana in consiglio comunale

"Ben vengano tutte le azioni della Magistratura e delle forze dell’ordine per fare piena luce e pulizia nel mondo del calcio, che deve restare uno sport popolare, libero e pulito. È un bene per la Juve Stabia e per tutti i veri tifosi che venga individuato e allontanato chiunque provi a inquinare la passione sportiva con logiche criminali o interessi della malavita organizzata. Castellammare di Stabia non può e non deve piegarsi alle infiltrazioni della camorra, né dentro né fuori dallo stadio" – è quanto si legge in una nota diffusa dai consiglieri comunali di maggioranza che sostengono il sindaco Luigi Vicinanza.

"Siamo al fianco della magistratura e delle forze dell’ordine – continua il comunicato – e sosterremo con determinazione ogni iniziativa che vada nella direzione della legalità e della verità. Chi pensa di usare il nome della Juve Stabia e di Castellammare di Stabia per coprire affari illeciti o per esercitare potere criminale, troverà in noi un muro invalicabile".

"Fin dal nostro insediamento lavoriamo con determinazione, giorno dopo giorno, per affermare la cultura della legalità, opponendoci a ogni tentativo di condizionamento della camorra nella vita pubblica, nello sport e nella società civile. Il nostro impegno è costante per sottrarre terreno al degrado e rafforzare i valori di civiltà e giustizia nella comunità stabiese. È necessario rompere un sistema non sano che impedisce alla città di crescere, e lo faremo con tutte le azioni possibili, insieme ai cittadini, alla magistratura e alle forze dell’ordine" – proseguono i consiglieri.

“Siamo, inoltre, al fianco della maglia gialloblù e di tutti i tifosi onesti che la sostengono con passione e rispetto. Qualora l’amministrazione controllata della squadra ritenga utile il nostro supporto, il Comune di Castellammare di Stabia sarà pronto a fare la propria parte” - conclude la nota dei consiglieri comunali di maggioranza.