Caivano: Palestina cinema days 2025: la forza di volontà di un popolo Il film è dedicato a Iyad Samoudi, produttore esecutivo ucciso dall'esercito israeliano

Le associazioni di Caivano, Incontri letterari, Amici di Ideacittà Odv, Un'infanzia da vivere Odv e la sezione Napoli Nord dell'Anpi aderiscono alla giornata internazionale di cinema e proiezioni sulla Palestina che si terrà Domenica 2 Novembre 2025.

L’obiettivo è quello di promuovere il cinema palestinese contemporaneo, amplificare le voci censurate e contribuire a cambiare la narrazione dominante attraverso il linguaggio del cinema.

Alle ore 18, presso la sede di Corso Umberto 321 a Caivano (NA), si svolgerà la proiezione del film Jenin, Jenin, documentario del 2002 diretto dal regista palestinese Mohammad Bakri. Il film narra della distruzione del campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, ad opera dell'esercito Isreaeliano nell'aprile del 2002. Attraverso le testimonianze dei sopravvissuti Mohammad Bakri ricostruisce, scheggia su scheggia, una storia fatta di rovine e dolore.

Ma dai racconti e dalle immagini emerge anche la forza di un popolo che, nonostante tutto, è riuscita a trovare la spinta per non arrendersi e ricominciare da capo. Il film è dedicato a Iyad Samoudi, produttore esecutivo ucciso dall’esercito israeliano poco dopo la fine delle riprese.