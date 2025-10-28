Luigi Vicinanza: "Solidarietà al collega sindaco Michele Sepe"

Un manifesto intimidatorio è comparso negli uffici comunali

L'intervento

Castellammare di Stabia.  

"Solidarietà al collega sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Michele Sepe, oggi vittima di una gravissima minaccia. Un manifesto intimidatorio è comparso nei suoi uffici comunali. A Michele e alla sua squadra voglio dire che non sono soli e di continuare senza indugio a lavorare con coraggio, trasparenza e responsabilità nell'interesse della loro comunità" - è quanto dichiara Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia e membro dell'esecutivo Anci Campania.

