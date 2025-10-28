Adolescenti in ascolto: istituzioni, famiglie e terzo settore fanno rete Il sindaco: "Occorre creare un dialogo aperto con la genitorialità"

Ascoltare i ragazzi in una fase cruciale di crescita, l’adolescenza, per comprenderli e supportarli al meglio.

E’ il tema dell’evento promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tito d’Errico e che ha visto la partecipazione degli assessori Milena Tanzillo, Milena Petrella e Francesca La Montagna, di Vittoria Lettieri in rappresentanza del percorso di sostegno alla genitorialitá progettato dalla Regione Campania e di esperti del settore quali Rosaria D’Anna, Concetta Terracciano e Carlo Di Noto, direttore dell’Associazione Meter Ets, giunto dalla Sicilia nella proprio per l’importanza della manifestazione.

“Famiglie, scuola, istituzioni e terzo settore fanno rete per capire meglio i nostri giovani e valutare gli interventi più adatti nel rapporto genitori-figli - ha sottolineato il sindaco - occorre creare un dialogo aperto con la genitorialitá, spesso impreparata nel decifrare il mondo degli adolescenti, entrando in connessione con essi”.

L’incontro ha affrontato temi cruciali come l'evoluzione biologico-emotiva degli adolescenti, i rischi della rete e le strategie per contrastare la pedopornografia, con l'obiettivo di promuovere una maggiore comprensione e sostegno ai giovani e alle loro famiglie.