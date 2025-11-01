Torre Annunziata alla borsa mediterranea del turismo archeologico "Un segnale concreto della nostra volontà di investire nel futuro turistico della città"

Il comune di Torre Annunziata è presente borsa mediterranea del turismo archeologico, in corso di svolgimento a Paestum, per promuovere il proprio patrimonio culturale e archeologico e consolidare il dialogo con i principali operatori del settore turistico nazionale e internazionale.

La partecipazione a questo appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto e networking tra istituzioni, stakeholders e professionisti del turismo, con l’obiettivo di valorizzare non solo il sito di Oplonti ma anche le eccellenze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche.

Il comune punta a rafforzare la propria strategia di sviluppo turistico sostenibile, favorendo la creazione di nuove sinergie con operatori pubblici e privati, enti di ricerca e realtà territoriali impegnate nella tutela e promozione dei beni archeologici.



"La presenza alla Bmta è un segnale concreto della nostra volontà di investire nel futuro turistico della città, valorizzando le nostre ricchezze storiche e culturali e creando nuove opportunità per il territorio - dichiara l’assessore al turismo Alfonso Ascione - Torre Annunziata rappresenta un tassello fondamentale dell’area vesuviana e merita di essere conosciuta e vissuta da un pubblico sempre più ampio.”

La partecipazione alla borsa mediterranea del turismo archeologico conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere Torre Annunziata come destinazione culturale di eccellenza, ponendo al centro la tutela del patrimonio, l'accoglienza e la crescita economica legata al turismo.