Torre Annunziata: evento sensazionale a 100 anni dalla nascita di Carlo Rambaldi Una mostra speciale in 3D dedicata al genio degli effetti speciali

Da lunedì 3 a venerdì 7 novembre in occasione della XV edizione della kermesse cinematografica, Palazzo Criscuolo ospiterà, tra i vari appuntamenti culturali, anche una mostra d’arte dedicata a Carlo Rambaldi, in occasione del centenario dalla nascita.

Un omaggio al genio degli effetti speciali, attraverso l’esposizione di illustrazioni, stampe, locandina e sculture.

Ma ad attirare la curiosità sarà un Et a grandezza naturale, che aspetterà visitatori, curiosi, grandi e piccini per un selfie speciale da fare nel cortile di Palazzo Criscuolo. Non solo ET: ad aspettare il pubblico anche King Kong e Alien, personaggi che hanno fatto la storia del cinema mondiale, nati dal genio creativo di Carlo Rambaldi.

“CortoDino non è soltanto una kermesse cinematografica, ma un vero e proprio appuntamento culturale che unisce le arti - spiega l’assessore alla cultura Lina Nappo - Grazie alla collaborazione tra l’APS Esseoesse che organizza l’evento e il Liceo Artistico, guidato dalla dirigente Rosalba Robello, offriremo una mostra unica nel suo genere”.

L’evento si terrà a Torre Annunziata dal 3 al 6 novembre a Palazzo Criscuolo. Il 7 novembre serata finale al Nexus. La kermesse è realizzata grazie al contributo della Film Commission della Regione Campania e dell’assessorato alla cultura del Comune di Torre Annunziata.