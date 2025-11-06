Pompei: il maestro Yuriy Kuku inaugura l'opera pittorica "I Santi Arcangeli" . L'evento si terrà domenica 9 novembre

La Parrocchia Immacolata Concezione di Pompei ha il piacere di annunciare l'inaugurazione e la solenne benedizione della nuova Opera Pittorica intitolata "I Santi Arcangeli". L'evento si terrà domenica 9 Novembre 2025, alle ore 18:30, durante la celebrazione eucaristica.



L'opera, un grande progetto pittorico che affianca il mosaico centrale della chiesa, raffigura le figure di San Michele, San Gabriele e San Raffaele, inserendosi in un profondo dialogo teologico e visivo con la figura dell'Immacolata, al centro del grande mosaico preesistente.



Realizzata dal Maestro Yuriy Kuku, l'opera si distingue per la sua delicatezza e forza, con le tre Figure che sembrano "respirare luce". Ogni elemento—i volti, i gesti, gli sguardi—invita alla contemplazione del grande mistero dell'Amore di Dio, in un'armonia che riflette "la grazia che discende e il cielo che si specchia sulla terra".



L'autore dell'opera è ucraino, una terra oggi segnata da una lunga e sanguinosa guerra. Non è un caso, ma un segno eloquente.

L’arte è, infatti, ponte di unità e l'opera nasce dal cuore di una terra ferita e si fa portatrice di un messaggio che non divide ma unisce. In questo caso l'arte si fa anche preghiera silenziosa per la pace e la luce per ogni popolo. L'auspicio è che, davanti all'Immacolata e agli Arcangeli, la pace sia non un sogno, ma un cammino condiviso.