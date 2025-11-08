Caivano: accordo comune-croce rossa per servizi ai cittadini Viva soddisfazione per il protocollo di intesa

Mario Pepe

È sottoscritto presso la sede comunale un Accordo tra il Comune di Caivano ed il Comitato di Napoli Nord Croce Rossa Italiana finalizzato alla realizzazione di servizi pubblici da offrire alla cittadinanza. i volontari della Croce Rossa Italiana saranno impegnati in diversi ambiti di interesse sociale quali il trasporto gratuito di cittadini indigenti e vulnerabili, l’assistenza sanitaria non medicalizzata, garantita da operatori abilitati al primo soccorso e all’uso del Dae, in occasione della festa patronale e di altre iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale, il trasporto gratuito degli elettori vulnerabili ai seggi elettorali, mediante automezzi idonei e personale qualificato, la formazione dei dipendenti comunali in materia di Blsd, con relativo aggiornamento periodico.

"Eprimiamo viva soddisfazione per il protocollo di intesa con il quale viene rafforzata la collaborazione tra l’amministrazione che rappresentiamo e la CRI, storica associazione di volontari che può sicuramente contribuire ad offrire dei servizi qualificati e gratuiti ai cittadini di Caivano, in particolar modo a una vasta platea di soggetti che necessitano di supporto e sostegno" dichiara la Commissione Straordinaria del Comune di Caivano.

Anche il Presidente del Comitato di Napoli Nord ed il Referente Nazionale del Progetto Casa Inca di Caivano della CRI, Paolo Monorchio, dichiarano la grande soddisfazione per la firma di un protocollo di intesa che mira a rafforzare la capacità di risposta del territorio in situazioni di crisi ambientali, sanitarie e sociali, garantendo un sostegno concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà.