Puc ad Arzano: parere positivo da città metropolitana Presto l'approvazione definitiva in consiglio comunale

La città metropolitana di Napoli ha espresso un parere di competenza, come previsto dalla normativa regionale, che tra l'altro non ha valore di approvazione o di rigetto del Piano, ma di verifica di coerenza alle strategie a scala sovracomunale.

Un provvedimento in cui si afferma chiaramente che il puc del comune di Arzano sarà ritenuto coerente alle strategie a scala sovracomunale con il superamento dei rilievi indicati.

In altre parole, si tratta di un parere favorevole con prescrizioni e integrazioni, così come previsto e atteso in questa fase dell’iter, che accompagna ogni procedura di approvazione urbanistica.

Un percorso corretto e trasparente

Il puc di Arzano è stato adottato dalla giunta comunale il 18 febbraio 2025, con deliberazione n. 8, e successivamente pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania del 24 marzo 2025.

Da quella data si è aperta la fase di consultazione pubblica, durante la quale sono pervenute 86 osservazioni da parte di cittadini, tecnici e associazioni.

Tutte le osservazioni sono state istruite, valutate e controdedotte in modo trasparente, portando all’approvazione della relazione tecnica di controdeduzioni. Il piano, aggiornato con le integrazioni derivanti dalle osservazioni, è stato quindi trasmesso agli enti sovracomunali per l’acquisizione dei pareri di competenza, tra cui quello della città metropolitana di Napoli, ora concluso.

Verso l’approvazione definitiva

Con la chiusura di questa fase istruttoria, il comune di Arzano si prepara al passo conclusivo: l’approvazione del puc in consiglio comunale, che consentirà alla città di dotarsi finalmente di un nuovo strumento di pianificazione dopo quasi cinquanta anni di attesa.