Caivano: inaugurato bene confiscato alla criminalità organizzata

L’immobile era stato sequestrato nel 2006

caivano inaugurato bene confiscato alla criminalita organizzata
Caivano.  

 

Mario Pepe

Un bene confiscato alla criminalità organizzata restituito alla collettività per finalità sociali è stato inaugurato dalla Commissione Straordinaria del Comune di Caivano, composta da Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro, alla presenza del Parroco della SS. Annunziata, Don Gianfranco Maisto - alla cerimonia di inaugurazione dell’immobile di Via Carioli n°22 a Caivano.

L’immobile, sequestrato nel 2006 e successivamente confiscato, è entrato a far parte del patrimonio indisponibile del Comune con decreto dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata del 26 gennaio 2016. La Commissione Straordinaria ha confermato, con Delibera n. 118 del 28 novembre 2024, l’impegno a destinare il bene a servizi concreti per la cittadinanza. 
I lavori sono ora terminati e l’immobile destinato a ulteriore front office degli Uffici Comunali delle Politiche Sociali, delle Politiche Giovanili e del Comando di Polizia Locale, operativi nei prossimi giorni al termine di alcuni adempimenti organizzativi, saranno un punto di riferimento diretto per i cittadini e rafforzeranno la presenza delle istituzioni sul territorio. «La restituzione di questo immobile alla comunità – dichiarano i componenti della Commissione Straordinaria, rappresenta un segno concreto di legalità e impegno civico. Trasformare beni confiscati in servizi pubblici significa sottrarre risorse alla criminalità e restituire valore sociale al territorio»,

Ultime Notizie