Napoli, Striano: potenziata la videosorveglianza in paese Un deciso passo in avanti sul fronte della sicurezza urbana

Mario Pepe

STRIANO. Il Comune di Striano compie un deciso passo in avanti sul fronte della sicurezza urbana, con un importante investimento finalizzato al potenziamento del sistema di videosorveglianza e al rafforzamento del Corpo di Polizia Locale. È stato infatti finanziato un progetto, con un cofinanziamento complessivo di circa 130.000 euro, che prevede interventi strategici su più livelli.

Nel dettaglio, saranno installate 30 nuove telecamere con lettore targhe nei punti nevralgici di tutte le strade di ingresso e di uscita dal paese, verranno potenziate le infrastrutture informatiche e telematiche e sarà realizzata una nuova postazione di controllo – la Control Room – per garantire un monitoraggio continuo, moderno ed efficace del territorio.

Il sindaco Giulio Gerli ha sottolineato come l’investimento sulla sicurezza rappresenti una priorità assoluta per l’amministrazione: «Vogliamo garantire ai cittadini maggiore tutela, prevenzione e una presenza sempre più capillare delle istituzioni sul territorio». L’assessore Luigi Rega ha evidenziato il valore tecnologico dell’intervento: «Non si tratta solo di nuove telecamere, ma di un vero salto di qualità nel sistema di controllo e gestione della sicurezza urbana, grazie a strumenti più evoluti e a una centrale operativa all’altezza delle nuove esigenze».