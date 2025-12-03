Castellammare di Stabia, Comune firma nuovi accordi per rafforzare welfare

Vicinanza: "Tre impegni concreti"

Castellammare di Stabia.  

La Città di Castellammare di Stabia fa un passo avanti importante nel sostegno alla comunità e nella costruzione di un welfare più umano, partecipato e inclusivo. Il Sindaco Luigi Vicinanza e l'assessore con delega alle politiche sociali, Alessandra Polidori, hanno infatti nei giorni scorsi firmato tre nuovi accordi con il CSV Napoli ETS, con la Croce Rossa Italiana – Comitato Napoli Sud ODV e con la Diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia.

"Tre firme che rappresentano altrettanti impegni concreti per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, volontariato e realtà sociali del territorio. Gli accordi si inseriscono in un percorso che abbiamo avviato fin dal nostro insediamento e che è volto a investire sulla collaborazione, sul supporto alle persone, sul valore del volontariato e delle relazioni" - ha spiegato il sindaco Vicinanza.

Il primo accordo prevede la creazione di uno sportello dedicato al volontariato e alla cittadinanza attiva, che sarà gestito dal CSV Napoli ETS e pensato per le associazioni, gli enti del Terzo Settore e i cittadini attivi. Non si tratta soltanto di un servizio informativo, ma di uno spazio di ascolto, confronto e collaborazione. Qui le associazioni potranno trovare supporto per orientarsi, crescere e lavorare insieme, mentre i cittadini avranno un luogo dove avvicinarsi al volontariato, proporre iniziative e partecipare in modo diretto alla vita della città.

La seconda convenzione coinvolge la Croce Rossa Italiana – Comitato Napoli Sud ODV, con la quale l’Amministrazione ha attivato un partenariato dedicato in particolare agli anziani. Grazie a questa collaborazione, gli anziani potranno contare su un supporto concreto nell’accesso ai servizi sanitari, sociali e assistenziali, oltre che in attività di accompagnamento e sostegno nella vita di tutti i giorni. La convenzione prevede anche iniziative di “servizio civico” per favorire la partecipazione attiva degli anziani alla vita comunitaria e culturale, valorizzandone ruolo ed esperienza.

La terza invece è stata sottoscritta con l’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia e punta a rafforzare le attività di aiuto rivolte alle persone che vivono condizioni di povertà o fragilità. L’obiettivo è creare un ponte stabile tra welfare pubblico ed ecclesiale, così da costruire percorsi condivisi di sostegno umano, sociale, materiale e spirituale. Questo lavoro sinergico permetterà di facilitare l’accesso ai servizi, di rendere più efficaci gli interventi dell’Ambito N27 e di consolidare una rete territoriale capace di rispondere meglio – e insieme – ai bisogni reali della comunità.

