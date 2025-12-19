Passaggio fiamma olimpica "Noi atleti medagliati non presi in considerazione" Il disappunto arriva da Castellammare di Stabia

"Il passaggio della fiamma Olimpica sarà una festa per tutti alla quale parteciperemo volentieri anche noi. Saremo tra la gente che applaudirà gli atleti, anche se ci dispiace che i nostri nomi non siano stati mai presi in considerazione come possibili tedofori, nonostante negli anni scorsi come atleti stabiesi abbiamo portato in alto il nome di Castellammare di Stabia, fin nell'olimpo dello sport, anche raccogliendo la soddisfazione di una medaglia olimpica.

Non sappiamo quali siano stati i criteri di selezione dei nomi, ma siamo certi che questa poteva essere una bella occasione per ricordare anche noi atleti medagliati che siamo legati al nome di Castellammare di Stabia e alla tradizione del canottaggio".

A dirlo sono Salvatore Amitrano, medaglia di bronzo nel quattro senza pesi leggeri ad Atene 2004, e Catello Amarante, entrambi più volte alle Olimpiadi di canottaggio e vincitori di medaglie ad Europei e Mondiali.