Castellammare: pulizia straordinaria spiaggia in vista festività natalizie Completata una prima parte degli interventi di riqualificazione del verde in villa comunale

Si è conclusa una prima parte dell’intervento di riqualificazione del verde nell'area della Villa Comunale di Castellammare di Stabia, nello specifico nell’area compresa tra la Cassa Armonica e la zona delle giostrine pubbliche, dove sono stati realizzati lavori di sistemazione delle aiuole, potenziamento del verde al fine di migliorare anche le aree ombreggiate.

"Continuiamo a lavorare per una Castellammare di Stabia più curata, verde e sostenibile. Si tratta di un tassello di un progetto più grande avviato già lo scorso anno quando abbiamo iniziato a piantare sempre più alberi in tutta la città" - spiega il primo cittadino Luigi Vicinanza.

Gli interventi rientrano nel più ampio progetto di riforestazione urbana e adattamento ai cambiamenti climatici e proseguiranno anche in altre aree della Villa Comunale, con nuove piantumazioni, depaving e ulteriori azioni volte a migliorare il microclima urbano e la vivibilità degli spazi pubblici.

Parallelamente nella mattinata di sabato 20 dicembre sono entrati in azione i mezzi della Velia Ambiente per un intervento di pulizia e ripristino della spiaggia antistante la Villa Comunale.

Un’azione mirata a garantire decoro, pulizia e accoglienza in uno dei luoghi simbolo della città, molto frequentato da cittadini e visitatori soprattutto durante le festività natalizie.