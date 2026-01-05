Piano di Sorrento: le opere degli hobbisti ospitate nelle vetrine cumunali Un segnale positivo, costruttivo, rivolto a valorizzare la passione ed il talento

Le vetrine espositive di proprietà comunale, che si trovano tra corso Italia e il parcheggio di Via Cavottole, hanno ospitato, durante le festività natalizie, opere di alcuni hobbisti della Città. Tra queste ci sono testimonianze di arte presepiale, ceramica e braccialetti.

L’iniziativa è partita ad inizio dicembre. L’assessore al patrimonio Antonella Arnese, evidenzia: “Voglio sottolineare che si tratta di un segnale positivo, costruttivo, rivolto a valorizzare la passione ed il talento, in cui crediamo molto, degli artigiani del nostro territorio.

Sono valori che meritano di essere promossi e sostenuti concretamente. Ci fa gran piacere aver ospitato dei lavori di artisti e hobbisti di Piano di Sorrento, è anche un'opportunità per loro per farsi apprezzare e conoscere”.

L’assessore aggiunge: “Ringrazio di cuore il nostro ufficio Patrimonio che, con disponibilità e collaborazione, ha recitato un ruolo cruciale nell’avvio del progetto". L’esposizione da parte degli hobbisti segue la diffusione di un apposito avviso pubblico.