Acerra, Ferraro: "Termovalorizzatore, si discuta la relazione dell'osservatorio" Appello al nuovo consiglio regionale della Campania

Mario Pepe

In seguito all'avvenuto insediamento del nuovo consiglio regionale della Campania e della nominata giunta regionale, Ermete Ferraro – rappresentante dell’associazione Verdi Ambiente e Società, con una sua nota ha invitato chi lo presiede a sollecitare la discussione in Consiglio della relazione finale del primo anno da esso elaborata e sottoscritta, consentendo una trasparente pubblicizzazione mediatica del suo contenuto, subordinata a tale adempimento istituzionale. «Ritengo che i cittadini di Acerra e San Felice a Cancello, e più in generale l'opinione pubblica regionale, abbiano diritto di venire quanto prima a conoscenza del lavoro svolto finora dall'Oarta e delle parziali conclusioni e proposte cui esso è giunto, rendendo pubblico quanto prima il lavoro svolto in questi mesi – ha dichiarato Ferraro – Tale relazione, infatti, oltre a prendere atto delle analisi dei preoccupanti dati ambientali e sanitari disponibili, ha offerto al nuovo Consiglio Regionale della Campania utili e condivisi considerazioni e suggerimenti, provenienti da un organismo in cui sono presenti non solo realtà istituzionali, ma anche tre associazioni ambientaliste nazionali».