Pozzuoli: potenziato il sistema di videosorveglianza comunale Salgono così a 100 i punti di osservazione hi-tech su tutto il territorio puteolano

È stato potenziato dall'amministrazione di Pozzuoli il sistema di videosorveglianza comunale, con l’installazione di otto telecamere ad alta risoluzione, poste all’intersezione tra via Campana e la tangenziale di Napoli.

Salgono così a 100 i punti di osservazione hi-tech su tutto il territorio puteolano, controllati dalla centrale operativa dei caschi bianchi, guidati dal comandante Fabio Felice De Silva.

Dopo una fase di collaudo, gli smart eyes sono entrati ufficialmente in funzione per ampliare il sistema comunale di videosorveglianza, includendo l’area di intersezione tra la tangenziale di Napoli e via Campana. Diventa super monitorato così uno degli assi viari di maggiore intensità di traffico, con significativa incidenza di sinistri stradali, violazioni del codice della strada e criticità connesse alla sicurezza urbana, quali abbandono illecito di rifiuti, danneggiamenti e comportamenti potenzialmente pericolosi per la circolazione.

Il sistema di ultima generazione, finanziato dalla Prefettura di Napoli mira dunque a migliorare il controllo della viabilità e la gestione del traffico ma soprattutto ad incrementare il livello di sicurezza urbana. E non ultimo per supportare le attività investigative e di intervento delle Forze dell’ordine.

In particolare quattro di queste telecamere leggeranno le targhe per il controllo degli accessi in città, per individuare i veicoli sospetti e procedere alla verifica di quelli non assicurati o non revisionati.

"L’installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza sulle strade di Pozzuoli rappresenta un passo concreto per tutelare il territorio, prevenire atti illeciti e garantire maggiore tranquillità a residenti e visitatori - ha affermato il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni - Si tratta di un investimento importante in tecnologia e legalità, realizzato nel rispetto della privacy, che rafforza il controllo del territorio e il lavoro delle forze dell’ordine”.

I nuovi strumenti sono dotati di risoluzione superiore e garantiscono riprese a colori dettagliate fino al crepuscolo; un sensore di luminosità attiva poi la modalità a infrarossi, con elevata sensibilità notturna. Strumenti tesi a migliorare la vivibilità e la sicurezza di tutta la comunità.