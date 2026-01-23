Castellammare di Stabia: controlli straordinari, sanzioni e patenti ritirate Il bilancio ddgli agenti della polizia municipale, coordinati dal colonnello Francesco Del Gaudio

Tre patenti di guida ritirate ad altrettanti automobilisti sorpresi alla guida mentre utilizzavano il telefono cellulare e circa 40 sanzioni elevate per sosta irregolare e per il mancato rispetto del codice della strada.

E' questo il bilancio del servizio straordinario di controllo e presidio nelle strade del centro cittadino di Castellammare di Stabia, effettuato nella serata di giovedì 22 gennaio dagli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal colonnello Francesco Del Gaudio.

L’attività si è concentrata in modo particolare su via Rajola e via Roma, dove il transito dei motocicli sui marciapiedi rappresenta da tempo una criticità fortemente avvertita dai residenti e dai pedoni, che hanno più volte segnalato situazioni di pericolo e disagio.

L’intervento arriva all’indomani del tentativo di installazione dei paletti dissuasori in via Rajola, una soluzione pensata per tutelare la sicurezza dei pedoni ma temporaneamente rimossa per evitare ulteriori disagi alla cittadinanza.

"Siamo consapevoli del disagio vissuto da chi percorre a piedi via Rajola e altre strade del centro e per questo non abbiamo alcuna intenzione di abbassare la guardia.

La rimozione dei paletti non significa arretrare di fronte all'inciviltà di certi personaggi, ma occorre trovare soluzioni più efficaci e condivise: il rispetto delle regole e la sicurezza dei pedoni vengono prima di tutto" - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

I controlli da parte degli agenti della Polizia Municipale proseguiranno anche nei prossimi giorni.