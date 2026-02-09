Torre Annunziata: bando per il contrasto del consumo di suolo Il comune presenta quattro progetti alla regione Campania

La giunta comunale ha approvato quattro proposte per il bando pubblico della Regione Campania per la rinaturalizzazione di suoli degradati. La misura, finanziata dal Ministero dell’Ambiente grazie al Fondo per il contrasto del consumo di suolo, ha come obiettivo quello di aumentare la permeabilità del suolo, ridurre l’effetto delle cosiddette “isole di calore” e migliorare la qualità dell’aria.

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo ha approvato la partecipazione all’avviso pubblico candidando quattro diverse progetti per quattro diverse aree di Torre Annunziata. Il primo progetto è un Centro Naturalistico di agricoltura sociale da sviluppare sul bene confiscato di Ponte Contrada Zappella. In collaborazione con Agrorinasce, il Comune si pone l’obiettivo di recuperare l’intero terreno attraverso la realizzazione di un’area completamente verde, da affidare ad una cooperativa sociale, e dove realizzare attività di educazione ambientale con le scuole.

Il secondo progetto è relativo al bene confiscato di via Commercio. Il progetto, anche in questo caso in collaborazione con Agrorinasce, prevede l’abbattimento totale del rudere che si trova al centro dell’area confiscata e la realizzazione di parcheggi e spazi verdi per il quartiere.

Gli altri due progetti sono rispettivamente dedicati all’ex mercato ortofrutticolo di via Roma e all’area verde di via Solferino. In via Roma il progetto prevede la riqualificazione dell’area con parcheggi, spazi verdi e nuove alberature. In via Solferino invece l’area verde sarà completamente riqualificata con la realizzazione anche di campi da tennis, volley e bocce.