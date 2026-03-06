Casoria: approvato bilancio e Dup, investimenti per il centro storico Un passaggio fondamentale per la programmazione amministrativa della città

Il consiglio comunale di Casoria ha approvato il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione, segnando un passaggio fondamentale per la programmazione amministrativa della città.

Il documento prevede oltre 20 milioni di euro di investimenti destinati a diversi settori strategici, con interventi che riguardano la riqualificazione urbana, la sicurezza degli edifici scolastici e il sostegno alle situazioni di emergenza che hanno colpito il territorio.

Tra le priorità individuate nel bilancio figurano i progetti di valorizzazione del centro storico, le attività di manutenzione urbana, gli interventi nelle scuole cittadine, con particolare attenzione al recupero e alla riqualificazione della scuola Carlo La Catena, e le risorse dedicate alla gestione dell’emergenza di via Cavour.

Proprio su quest’ultimo punto l’amministrazione ha deciso di intervenire con fondi specifici per sostenere le famiglie coinvolte e per garantire le verifiche tecniche e gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’area.

Il bilancio rappresenta il risultato del lavoro portato avanti dall’assessore al bilancio Giovanna Ferrara e dalla commissione tributi guidata dal presidente Giuseppe Barra, che hanno coordinato la definizione delle priorità e degli interventi da inserire nella programmazione economica dell’ente.

"Oggi Casoria compie un passo importante - dichiara il sindaco Raffaele Bene - perché con questo bilancio vengono messi in campo investimenti concreti per la città e per il miglioramento dei servizi destinando risorse alle ultime emergenze.

Il confronto è il cuore della democrazia - evidenzia Bene - e la responsabilità istituzionale si dimostra partecipando, discutendo e assumendosi il peso delle decisioni. Ogni scelta politica è legittima, ma quando si discute del futuro della città e delle risorse destinate ai cittadini è importante esserci, confrontarsi e assumersi la responsabilità delle proprie posizioni.

Il minimo che un amministratore possa fare è guardare negli occhi i cittadini e spiegare le proprie scelte. Oggi in aula erano presenti anche le famiglie di via Cavour, persone che stanno vivendo un momento difficilissimo dopo aver perso la propria casa. A loro dobbiamo risposte, ma prima ancora presenza e senso delle istituzioni."

Con l’approvazione del bilancio si apre ora la fase operativa che porterà all’avvio degli interventi programmati.

"Nei prossimi mesi l’amministrazione lavorerà per dare attuazione ai progetti previsti, con particolare attenzione alla riqualificazione urbana, alla sicurezza delle scuole e al sostegno alle famiglie coinvolte nell’emergenza di via Cavour.

Casoria ha bisogno di investimenti e programmazione - conclude la maggioranza - ma soprattutto ha bisogno di responsabilità e serietà. Questo bilancio rappresenta un impegno concreto verso la città e verso i cittadini".