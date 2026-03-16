Castellammare di Stabia: pulizia straordinaria della spiaggia in vista di Pasqua L'area negli ultimi mesi ha subìto gli effetti delle mareggiate e dell’accumulo di rifiuti

Pulizia straordinaria sul tratto di spiaggia antistante la villa comunale in vista della Pasqua. Dalle prime ore del mattino gli operatori di Velia Ambiente sono entrati in azione per un intervento di ripristino della zona, che durante gli ultimi mesi ha subìto gli effetti delle mareggiate e dell’accumulo di rifiuti.

L'attività rientra tra quelle programmate dalla Velia Ambiente nell'ambito del servizio di igiene ambientale del Comune di Castellammare di Stabia.

Un’operazione che punta a garantire decoro, pulizia e accoglienza a cittadini e turisti in uno dei luoghi simbolo della città in occasione delle prossime festività. “Gli interventi di pulizia straordinaria e di manutenzione ci permettono di restituire alla città il tratto di spiaggia con l’obiettivo di continuare a valorizzare il nostro litorale e offrire un’immagine positiva di Castellammare di Stabia a quanti sceglieranno di trascorrere qui le festività pasquali e i mesi estivi”, sottolinea il sindaco Luigi Vicinanza.

Le operazioni di pulizia e manutenzione proseguiranno anche nei prossimi mesi, con ulteriori interventi programmati lungo il litorale per garantire sicurezza e una migliore fruibilità degli spazi pubblici.