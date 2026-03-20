Close-up cantieri: proseguono gli appuntamenti al parco archeologico di Ercolano

Riflettori puntati sulla conservazione del patrimonio archeologico

close up cantieri proseguono gli appuntamenti al parco archeologico di ercolano

Calendario dei prossimi incontri. Gli appuntamenti proseguiranno a giovedì alterni...

Ercolano.  

Visite nei cantieri di scavo e restauro per scoprire da vicino il lavoro di tutela e valorizzazione del sito.

Il Parco Archeologico di Ercolano rinnova l’invito al pubblico a partecipare ai prossimi appuntamenti di Close-up Cantieri, il progetto che apre al pubblico le aree di scavo, restauro e manutenzione, offrendo uno sguardo diretto e privilegiato sul lavoro quotidiano dedicato alla conservazione del patrimonio archeologico.

Giunta all’ottava edizione consecutiva e avviata già nel mese di febbraio, l’iniziativa consente ai visitatori di entrare “dietro le quinte” dei cantieri per conoscere da vicino tecniche, metodologie e professionalità impegnate nella tutela del sito.

Un’occasione unica per osservare sul campo interventi, strumenti e processi che garantiscono la salvaguardia e la valorizzazione dell’antica città.

Prossimo appuntamento: 26 marzo

Il prossimo incontro si terrà giovedì 26 marzo e offrirà ai partecipanti l’opportunità di visitare i cantieri in corso accompagnati da professionisti del settore, che illustreranno le attività di scavo, restauro e manutenzione e le strategie di conservazione adottate nel sito.

Calendario dei prossimi incontri. Gli appuntamenti proseguiranno a giovedì alterni:

26 marzo
9 e 23 aprile
7 e 21 maggio

Orari delle visite
Due turni della durata di 1 ora:

10:00 – 11:00 (in italiano)
11:30 – 12:30 (in inglese)

È possibile partecipare a un solo turno per giornata. Prenotazione obbligatoria: call center: +39 081 0106490 (lun–sab, 9:00–17:00)

Partecipazione fino a esaurimento posti. Gruppi di massimo 15 persone per turno. Accoglienza e raccolta all’ingresso dell’area archeologica.

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