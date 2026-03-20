Close-up cantieri: proseguono gli appuntamenti al parco archeologico di Ercolano Riflettori puntati sulla conservazione del patrimonio archeologico

Visite nei cantieri di scavo e restauro per scoprire da vicino il lavoro di tutela e valorizzazione del sito.

Il Parco Archeologico di Ercolano rinnova l’invito al pubblico a partecipare ai prossimi appuntamenti di Close-up Cantieri, il progetto che apre al pubblico le aree di scavo, restauro e manutenzione, offrendo uno sguardo diretto e privilegiato sul lavoro quotidiano dedicato alla conservazione del patrimonio archeologico.

Giunta all’ottava edizione consecutiva e avviata già nel mese di febbraio, l’iniziativa consente ai visitatori di entrare “dietro le quinte” dei cantieri per conoscere da vicino tecniche, metodologie e professionalità impegnate nella tutela del sito.

Un’occasione unica per osservare sul campo interventi, strumenti e processi che garantiscono la salvaguardia e la valorizzazione dell’antica città.

Prossimo appuntamento: 26 marzo

Il prossimo incontro si terrà giovedì 26 marzo e offrirà ai partecipanti l’opportunità di visitare i cantieri in corso accompagnati da professionisti del settore, che illustreranno le attività di scavo, restauro e manutenzione e le strategie di conservazione adottate nel sito.

Calendario dei prossimi incontri. Gli appuntamenti proseguiranno a giovedì alterni:

26 marzo

9 e 23 aprile

7 e 21 maggio

Orari delle visite

Due turni della durata di 1 ora:

10:00 – 11:00 (in italiano)

11:30 – 12:30 (in inglese)

È possibile partecipare a un solo turno per giornata. Prenotazione obbligatoria: call center: +39 081 0106490 (lun–sab, 9:00–17:00)

Partecipazione fino a esaurimento posti. Gruppi di massimo 15 persone per turno. Accoglienza e raccolta all’ingresso dell’area archeologica.