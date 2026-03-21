"La "meglio gioventù" d’Italia ad Acerra per sfidarsi a colpi di Eneide" "Un'eccellenza formativa e culturale del territorio"

"Un’eccellenza formativa e culturale del nostro territorio: questa è la ‘meglio gioventù’ che ci fa ben sperare per il futuro del nostro paese".

E’ quanto ha sottolineato il sindaco Tito d’Errico nel corso della cerimonia di premiazione del Certamen Acerranum, giunto alla decima edizione. Un concorso ideato dall’Istituto de’ Liguori di Acerra che per il 2026 ha visto la partecipazione di studenti arrivati ad Acerra da tutta Italia per tradurre e commentare un passo dell’Eneide di Publio Virgilio Marone. Per la Sezione Laus Italiae ha vinto - tra i 46 concorrenti di Basilicata, Campania, Lazio e Puglia - Margherita Pia Verrastro del Liceo Flacco di Potenza.

Per la sezione riservata ai ragazzi di Acerra, invece, primo premio a Federica Soriano. Novità per quest’anno il premio riservato ai migliori podcast, che ha visto competere 18 studenti delle classi prime, seconde e terze dei licei classici e scientifici di 3 scuole di Campania, Abruzzo e Calabria: il successo per quello audio è andato al Liceo Brunelleschi di Afragola, quello video al Liceo Ovidio di Sulmona.

La commissione giudicatrice del Certamen è stata presieduta da Enrico Maria Ariemma, docente di Lingua e Letteratura Latina presso l’Università degli Studi di Salerno, che nella lectio magistralis ‘Quando ho davanti ho il più bugiardo dei bugiardi’ ha spiegato la difficoltà della ricerca del vero amore quando genera un forte conflitto interiore.

Il Certamen si fregia del patrocinio del Comune di Acerra, del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno, dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, dell’Archeoclub d’Italia, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, nonché del Lions Club Acerra Valle di Suessola e del Rotary Club Acerra-Casalnuovo ‘Aniello Montano’.

“Ringrazio il dirigente scolastico Giovanni La Montagna per il prestigio che dà alla città attraverso questo evento di rilevanza nazionale, contribuendo alla crescita dei ragazzi in un’attività che contrasta in maniera decisa la povertà culturale - ha sostenuto il sindaco, che ha preso parte alla premiazione insieme al Consigliere Metropolitano e Presidente del Consiglio Comunale di Acerra Raffaele Lettieri e all’assessore all’Istruzione Milena Petrella - e mi congratulo con tutti i ragazzi che hanno concorso al Certamen mettendosi in gioco mostrando grandi qualità e grandi capacità critiche.

Di fronte a questi studenti, la ‘meglio gioventù’ di Acerra e del paese, futura classe dirigente, siamo decisamente fiduciosi per un avvenire roseo".