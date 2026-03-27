Piano di Sorrento: Antonella Arnese eletta presidente del consiglio comunale "Si apre una nuova importante fase di lavoro per la città"

Antonella Arnese è il nuovo presidente del consiglio comunale di Piano di Sorrento. La sua elezione è avvenuta nel corso della seduta del civico consesso.

Già in Giunta dall’ottobre 2021 fino allo scorso 9 marzo, Arnese succede a Giovanni Ruggiero, che si è dimesso dalla presidenza del consiglio comunale e che, nei giorni scorsi, è stato nominato assessore.

"A nome mio e dell’intera amministrazione faccio tanti auguri di buon lavoro ad Antonella che ora assume un nuovo ruolo dopo quasi cinque anni al mio fianco in Giunta - dichiara il Sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello - oggi si apre una nuova importante fase di lavoro per la Città.

Buon lavoro anche a Giovanni Ruggiero, che ha presieduto al meglio il consiglio comunale e che ora è assessore.

Mi piace sottolineare il clima molto disteso e costruttivo che il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, ha mostrato su tutti i temi e le problematiche all’ordine del giorno. Andiamo avanti".

Il neo presidente Arnese, come già fatto in aula, intende «ringraziare l’intero Consiglio Comunale per la fiducia che ha riposto nei miei confronti. Sono onorata ed orgogliosa. Ricoprire l’incarico di Presidente del Consiglio Comunale della mia Città non è soltanto un mandato istituzionale ma un impegno più profondo, a 360 gradi.

Essere la prima donna della Città eletta Presidente è uno stimolo in più, un orgoglio immenso che eleva le mie responsabilità. Darò il massimo per essere all’altezza del compito. Colgo l’occasione per dire grazie alla maggioranza di cui faccio parte e all’opposizione. Mi impegnerò per far sì che il Consiglio Comunale sia sempre più sede di confronto costruttivo e pulito per la Città".