Conferenza episcopale campana: riconfermata la presidenza I vescovi si preparano ad accogliere la visita del Santo Padre nel mese di maggio

Nel corso dell’assemblea, svoltasi questa mattina a Pompei, i vescovi della Campania hanno riconfermato alla guida della conferenza episcopale campana il presidente Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, il vicepresidente, Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, il segretario Antonio De Luca, vescovo di Teggiano-Policastro, e l’economo, il diacono Bruno Scarano.

Nel corso dell’incontro, i vescovi hanno inoltre condiviso riflessioni e prospettive pastorali, soffermandosi sulle sfide attuali che attraversano il territorio, segnato da cambiamenti sociali, fragilità diffuse e da un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e conflitti.

I vescovi della Campania si preparano ad accogliere con riconoscenza il Santo Padre, Papa Leone, che nel prossimo mese di maggio visiterà la Regione.

La visita rappresenta un’occasione privilegiata di comunione ecclesiale e di rinnovato impulso missionario, chiamando l’intero Popolo di Dio a pro-seguire con responsabilità e discernimento il cammino intrapreso.