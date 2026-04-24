San Giorgio a Cremano: al via la campagna elettorale di Michele Carbone Parte l'avventura della coalizione di centrosinistra

Si terrà lunedì 27 aprile l’evento di apertura della campagna elettorale di Michele Carbone, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Un appuntamento che segna l’inizio ufficiale del percorso elettorale, alla presenza di rappresentanti istituzionali, esponenti politici e protagonisti della società civile.

All’iniziativa interverranno il vicepresidente della Giunta regionale Mario Casillo, il consigliere regionale e già sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, a testimonianza del forte sostegno politico e istituzionale alla candidatura. Prevista inoltre la partecipazione di autorevoli esponenti della società civile, tra cui Anna Riccardi, presidente della Fondazione Famiglia di Maria, da sempre impegnata sui temi dell’inclusione, della solidarietà e del sostegno alle persone più fragili.

A sostenere Michele Carbone saranno presenti anche numerosi esponenti istituzionali della Regione Campania e della Città Metropolitana, a conferma di un sostegno ampio, solido e radicato sul territorio, nel segno della continuità amministrativa e dello sviluppo della città.

Nel corso dell’evento saranno presentati il progetto politico e amministrativo della coalizione di centrosinistra e i candidati al Consiglio comunale, in un momento di confronto aperto con la città. Un’occasione per ribadire un progetto condiviso di futuro, fondato su partecipazione, competenza e attenzione ai bisogni della comunità.