Ruba in un esercizio commerciale: arrestato dalla polizia L'intervento degli agenti a San Giorgio a Cremano

La polizia ha arrestato un 23enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale, per furto con strappo.

Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, sono intervenuti a San Giorgio a Cremano per la segnalazione di un furto in atto in un esercizio commerciale.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che il 23enne era stato fermato dal titolare dell’esercizio in questione in quanto, poco prima, dopo aver provato alcuni capi di abbigliamento, si era avvicinato alla cassa per effettuare il pagamento, ma si era dato alla fuga dopo aver strappato il sacchetto contenente i capi dalle mani del cassiere. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.