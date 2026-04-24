Riconoscimento speciale all'ispettore capo Imma Terracciano Il sindaco: "Un esempio positivo per Acerra, motivo di grande orgoglio per la nostra comunità"

"Una nostra concittadina che dà lustro ad Acerra e della quale siamo orgogliosi". E’ quanto ha sottolineato il sindaco di Acerra Tito d’Errico che questa mattina ha ricevuto in Municipio l’Ispettore capo della polizia Imma Terracciano, consegnandole un riconoscimento speciale "per l’abnegazione, lo spirito di sacrificio e la professionalità che l’hanno portata a conseguire risultati brillanti, culminati lo scorso 10 Aprile nell’attestato di promozione al merito straordinario".

Il premio riconosciuto alla nostra concittadina rappresenta motivo di grande orgoglio per la comunità e dà lustro a tutta la Città di Acerra - ha spiegato il sindaco - all’Ispettore capo Terracciano rivolgo particolare gratitudine per l’attività quotidiana delle donne e degli uomini della polizia di stato finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e fornire un presidio di legalità, fiducia ed ascolto.

Un esempio positivo per l'intera comunità acerrana, simbolo di appartenenza all’Istituzione, sentimenti che le ho espresso con affetto e riconoscenza a nome della Città”.