Frattamaggiore: ampia coalizione a sostegno di Pasquale Del Prete In campo ilpartito Liberaldemocratico della Campania

Il Partito Liberaldemocratico della Campania continua con determinazione il proprio percorso di crescita e radicamento sui territori, contribuendo alla costruzione di un’alternativa seria, credibile e pragmatica per tutti quei cittadini che non si riconoscono più nelle logiche vecchie e logore di entrambi gli attuali schieramenti politici.

In questo percorso assume particolare rilievo politico la costruzione di un’ampia coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Frattamaggiore di Pasquale Del Prete, dove si consolida un’area di centro capace di coinvolgere competenze, esperienze amministrative e visione per il futuro della Città.

In questo difficile compito è stato determinante il contributo di Gennaro Alborino e di Camillo Pezzullo, membri della Direzione Provinciale napoletana, protagonisti insieme a tutti i candidati/e della nostra lista, di una scelta coraggiosa, coerente con la proposta politica nazionale del Partito Liberaldemocratico guidato da Luigi Marattin.