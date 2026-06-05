Castellammare di Stabia: cultura, sport e valorizzazione del territorio Un weekend ricco di eventi

Un fine settimana all’insegna della riscoperta del patrimonio storico e culturale cittadino, dello sport e delle eccellenze gastronomiche locali.

Castellammare di Stabia si prepara a vivere due giornate ricche di appuntamenti promossi e sostenuti dall’amministrazione comunale, che vedranno protagonisti cittadini, associazioni e comunità scolastiche.

Si parte sabato 6 giugno alle ore 9.00 con la restituzione pubblica del progetto “La Città che Pensa e che Partecipa”, ospitata nelle Antiche Terme.

Un percorso educativo che ha coinvolto le classi degli istituti comprensivi del territorio attraverso la metodologia della “Philosophy for Children”. Bambine e bambini presenteranno i risultati del lavoro svolto durante l’anno, animando la mattinata con riflessioni, elaborati e proposte per una città sempre più inclusiva e partecipata. La manifestazione si concluderà con uno spettacolo teatrale e un coinvolgente drum circle aperto a tutti.

Sempre sabato 6 giugno, alle ore 11.00, Villa Gabola riaprirà le sue porte alla cittadinanza dopo decenni di incuria. L’iniziativa prevede una visita guidata alla presenza del sindaco Luigi Vicinanza, offrendo così ai cittadini l’opportunità di riscoprire uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico e culturale stabiese. La visita sarà accompagnata dagli studenti dell’istituto comprensivo Bonito-Cosenza e dell’istituto comprensivo Di Capua, che contribuiranno ad arricchire l’iniziativa con un momento musicale.

Nel corso della mattinata, dalle ore 8.30 alle ore 14.00, nell’area dei Cento Passi della Villa Comunale si rinnova anche l’appuntamento con il “Mercato Coldiretti Campagna Amica”, dedicato ai prodotti a chilometro zero e alla valorizzazione delle produzioni agricole locali.

Domenica 7 giugno il lungomare e la spiaggia antistante la Villa Comunale diventeranno invece il cuore pulsante delle “Olimpiadi della Legalità”, l’iniziativa promossa nell’ambito del progetto “La Bellezza della Legalità”, e finanziata dal Comune di Castellammare di Stabia e dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del cartellone degli eventi metropolitani 2025-2026.

In occasione della Giornata Nazionale dello Sport, centinaia di giovani e numerose associazioni sportive del territorio animeranno gli spazi cittadini con esibizioni, dimostrazioni e attività aperte al pubblico. Il programma si svilupperà nell’arco dell’intera giornata, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, trasformando il waterfront stabiese in un grande villaggio dello sport. Lungo il percorso saranno allestite aree dedicate alle diverse discipline: dagli sport urbani alle attività sulla sabbia, fino alle prove in mare. Calcio, basket, tennis, beach volley, danza aerea e urbana, arti marziali, pattinaggio, vela e canoa le discipline previste. A chiudere la manifestazione, alle ore 19, saranno i saluti istituzionali e la cerimonia di premiazione degli atleti stabiesi che si sono distinti a livello nazionale e internazionale. Sempre domenica 7 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, torna l’apertura gratuita del percorso didattico del Museo Civico nella Reggia di Quisisana: un’esperienza interattiva pensata per consentire a cittadini e visitatori di conoscere da vicino la storia, la cultura e le tradizioni dell’antica Stabia.